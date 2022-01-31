Норвегія переносить запуск терміналу скрапленого газу

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Перезапуск норвезького терміналу скрапленого газу відкладається на майже два місяці, тож ринок до травня не отримає додаткових поставок газу в умовах низьких запасів.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про термінал Hammerfest оператора Equinor, що мав запускатися 31 березня. У компанії зазначили, що мусять перенести початок роботи до 17 травня, або майже на два місяці.

Відтермінування зумовлене, зокрема, обмеженнями через пандемію, внаслідок чого операторові потрібно більше часу, аби підготувати термінал до роботи. Він є одним з найбільших у Європі і може обробляти 18 млн кубометрів газу в день за повного завантаження.

Перенесення запуску терміналу вплине на пропозицію газу на ринку. Європа знаходиться в умовах низьких запасів у сховищах з заповненістю лише 39%. При цьому Газпром продовжує обмежувати поставки газу в Європу, яка шукає додаткові джерела блакитного палива.

"Дуже ймовірно, що ринок розраховував на те, що більша частина цього обсягу надійде в Європу від початку квітня і допоможе у важкому завданні заповнити дуже низькі сховища протягом літа", – вважає Том Марзек-Мансер, керівник відділу газової аналітики ICIS.

Наразі ціни на газ у Європі тримаються на рівні близько 1000 доларів за тисячу кубів.

Економічна правда





