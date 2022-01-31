Україна та Польща почали вирішувати проблему транзитних автодозволів

Україна та Польщі домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів і збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі міністрів інфраструктури України Олександра Кубракова і Польщі Анджея Адамчика, оприлюдненій Офісом президента.

Сторони домовилися щодо якнайшвидшого скасування обмежень на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням. До 4 лютого українська сторона поінформує польську сторону щодо конкретних термінів відновлення транзиту вантажних вагонів територією України.

Також досягнута домовленість щодо суттєвого збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень з урахування потреб українських та польських автомобільних перевізників.

До 5 лютого сторони мають узгодити дату проведення засідання змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яка повинна узгодити терміни передачі та кількість додаткових дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Україна і Польща розроблять спільний план дій, спрямований на значне підвищення ефективності роботи автомобільних міжнародних пунктів пропуску. Відповідний план дій має бути узгоджений за участю представників митних, прикордонних та інших служб Польщі та України не пізніше кінця лютого.

Сторони домовились ініціювати перегляд положень угоди між урядом України і урядом Польщі про міжнародні автомобільні перевезення від 1992 року.

Про конфлікт із Польщею у питанні дозволів на автоперевезення можна почитати у статтях "Транспортний "конфлікт" з ЄС: як Україні вирішити питання квот на автоперевезення" та "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі".