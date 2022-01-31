Турецький держбанк вивчає можливість виходу на український ринок

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Турецький держбанк Ziraat Bank розглядає можливість виходу банку на український ринок.

Про це повідомляє урядовий офісом із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest.

"Команда UkraineInvest зустрілася із представниками Ziraat Bank (Ziraat Bankası) Турецької Республіки, які розглядають можливість виходу банку на український ринок.

Під час зустрічі учасники обговорили інвестиційний клімат України та подальші кроки організаційно-консультативної підтримки з боку UkraineInvest для інвестиційних намірів Ziraat Bank", - йдеться у повідомленні.

Ziraat Bank є одним із найбільших банків Турецької Республіки, заснований у 1863 році.

Банк працює у 115 пунктах в 17 країнах світу. До основних фінансових послуг банку входять корпоративні та роздрібні кредити, фінансування зовнішньої торгівлі та інвестицій, структурне фінансування, міжнародні перекази та казначейські операції.

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Економічна правда