Китай обрав міста і організації для випробувань блокчейну
Китай обрав 15 міст та 164 організації, включно з компаніями, університетами, лікарнями та промисловими групами, для проведення випробувань із застосування блокчейн-технології.
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Адміністрації кіберпростору.
Програма спрямована на те, щоб "дозволити технології блокчейна відігравати свою роль у спрощенні обміну даними, оптимізації бізнес-процедур, зниженні витрат, покращенні синергії та створенні надійних систем", - йдеться у заяві Адміністрації кіберпростору.
Серед обраних міст - столиця Пекін, Гуанчжоу на півдні країни та Гуйян на південному заході.
Зазначається, що вони проведуть випробування "всеосяжним" чином, у той час як інші зосередяться на конкретних галузях, таких як виробництво, енергетика, юридичні питання, авторське право, транскордонне фінансування, освіта та охорона здоров'я.
За словами китайського регулятора, інфраструктура, пов'язана з блокчейном, буде розгорнута для обміну даними у великих масштабах у виробничих цілях.
При цьому, організаціям, які беруть участь у програмі, рекомендується використовувати функціонально-сумісне, а також стале обладнання та програмне забезпечення.
За допомогою блокчейну в Китаї планують створити 200 розумних міст, де технології і дані, що збираються, за планами влади, зможуть покращити життя городян.
Економічна правда
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