МХП сплатив у 2021 році понад 5 млрд грн податків

МХП

Агроіндустріальний холдинг МХП у 2021 році перерахував до бюджетів всіх рівнів України понад 3,78 млрд грн податків та зборів. З урахуванням 1,27 млрд грн ЄСВ загальна сума сплачених компанією податків, зборів та внесків перевищила 5 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба МХП.

"Розмір податків МХП до державного бюджету становить 1,943 млрд грн. До місцевих бюджетів надійшло 1,837 млрд грн. Ще 1,277 млрд грн МХП спрямував на виплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування України. Таким чином, загальна сума податків, зборів та внесків МХП у 2021 році склала 5,058 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

МХП

Відзначається, що зростання податкових надходжень та ЄСВ становить 24% до показників 2020 року. Найбільше зросли податки до державного бюджету – майже на 40%. Податки до місцевих бюджетів збільшилися на 16%, а ЄСВ – на 14%.

В МХП також повідомили, що за останні 5 років (період 2017-2021 років) агрохолдинг сплатив 20,83 млрд грн податків, зборів та єдиних соціальних внесків.

Нагадаємо, що МХП другий рік поспіль посідає друге місце серед компаній-виробників м’яса курятини у Європі. Холдинг експортує свою продукцію у 87 країн світу. Компанія також потрапила до ТОП-5 бізнесів України, що впроваджують "зелені" технології. У грудні 2021 року МХП отримав нагороду Глобального договору ООН "Partnership for Sustainability Award".