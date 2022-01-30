У Греції побудують термінал з прийому скрапленого природного газу
Неділя, 30 січня 2022, 17:31
Ухвалено остаточне інвестиційне рішення про будівництво в Греції другого термінала з прийому скрапленого природного газу.
Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оператора проєкту Gastrade SA.
Там нагадали, що в країні вже працює один термінал. У 2021 році він прийняв 2,4 млрд куб. м газу.
Новий плавучий термінал потужністю 5,5 млрд куб. м на рік має запрацювати наприкінці 2023 року. Оператор зазначає, що потужності термінала законтрактовані вже наполовину.
Проєкт будівництва терміналу отримав держпідтримку від Греції на 167 млн євро.
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