Всі розділи
Укр / Рус

У Греції побудують термінал з прийому скрапленого природного газу

Неділя, 30 січня 2022, 17:31

Ухвалено остаточне інвестиційне рішення про будівництво в Греції другого термінала з прийому скрапленого природного газу.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оператора проєкту Gastrade SA.

Там нагадали, що в країні вже працює один термінал. У 2021 році він прийняв 2,4 млрд куб. м газу.

Новий плавучий термінал потужністю 5,5 млрд куб. м на рік має запрацювати наприкінці 2023 року. Оператор зазначає, що потужності термінала законтрактовані вже наполовину. 

Проєкт будівництва терміналу отримав держпідтримку від Греції на 167 млн євро.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

газ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Для Оператора ГТС хочуть збiльшити участь в купівлі-продажу газу 30 січня 2022, 14:30
Нацбанк підвищив прогноз цін на газ і нафту у 2022 році 28 січня 2022, 20:55
Шмигаль пропонує перетворити частину українських сховищ на "газовий сейф" для Європи 28 січня 2022, 14:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті