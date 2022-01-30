У Греції побудують термінал з прийому скрапленого природного газу

Ухвалено остаточне інвестиційне рішення про будівництво в Греції другого термінала з прийому скрапленого природного газу.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оператора проєкту Gastrade SA.

Там нагадали, що в країні вже працює один термінал. У 2021 році він прийняв 2,4 млрд куб. м газу.

Новий плавучий термінал потужністю 5,5 млрд куб. м на рік має запрацювати наприкінці 2023 року. Оператор зазначає, що потужності термінала законтрактовані вже наполовину.

Проєкт будівництва терміналу отримав держпідтримку від Греції на 167 млн євро.