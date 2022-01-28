Україна і Канада планують розширити угоду про вільну торгівлю: що обговорять

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Україна і Канада починають переговори про модернізацію двосторонньої угоди про вільну торгівлю (CUFTA), яка набула чинності 2017 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Проведення переговорів анонсували перший віцепрем'єр - міністр економки України Юлія Свириденко та міністр зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг під час онлайн-зустрічі 27 січня.

"Сьогодні, коли ми відзначаємо 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Канадою, модернізація CUFTA є взаємовигідною для підприємств та споживачів наших держав", - заявила Свириденко.

В уряді додали, що за результатами 2021 року обсяг експорту українських товарів до Канади зріс майже вдвічі - з 81,3 до 160,1 мільйона доларів США.

"CUFTA дозволила експортерам обох країн використовувати більше можливостей, покращила умови доступу до ринків та створила більш передбачуване та прозоре торгове середовище", - йдеться у повідомленні.

Під час майбутніх перемовин щодо модернізації CUFTA Канада та Україна обговорять можливість розширення співпраці в багатьох аспектах.

Зокрема, в сфері послуг, інвестицій, електронної торгівлі, працевлаштування та навколишнього середовища, пояснили в уряді.

"Сторони мають намір забезпечити рівні можливості для міжнародної торгівлі, особливо для підприємств малого та середнього бізнесу.

Інтеграція нових положень у CUFTA диверсифікує та розширить торговельну співпрацю між Канадою та Україною, що сприятиме довготривалому економічному зростанню", - резюмували там.

Економічна правда