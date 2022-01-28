Британія попереджає бізнес про можливі російські кібератаки

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Британський національний центр кібербезпеки закликав великі корпорації підвищити свою кібербезпеку на тлі можливих кібератак з боку Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Таке попередження зумовлено напругою довкола стягнення Росією своїх військ до кордонів з Україною та можливої ескалації. Крім того, на початку січня була здійснена кібератака на урядові сайти в Україні.

У Мінцифри згодом заявили, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни.

"Протягом кількох років ми спостерігали модель зловмисної поведінки росіян у кіберпросторі", — сказав Пол Чічестер, операційний директор Центру. "Інциденти в Україні мають ознаки подібної активності Росії, яку ми спостерігали раніше".

"Закликаємо британські компанії підвищити свою стійкість до кібербезпеки у відповідь на зловмисні кіберінциденти в Україні та довкола неї", – йдеться в повідомленні Національного центру кібербезпеки.

Нагадуємо:

Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. У Мінцифри заявили, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни.

У Раді нацбезпеки і оборони вважають, що глобальну хакерську атаку на сайти Кабміну та на портал "Дія" вчинила група UNC1151, пов’язана з розвідкою Білорусі - країни, що тісно співпрацює з РФ.

Держспецзв’язку опублікувало частину розслідування кібератаки на урядові сайти 14 січня, у якому йдеться про те, що для знищення даних використовували щонайменше дві програми.

Більше про причини кібератаки, як це стало можливим і чи можна було запобігти зламу державних сайтів – у статті Всеволода Некрасова: Чергова масована кібератака на Україну: як це стало можливим та які наслідки

Економічна правда