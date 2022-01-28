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Apple тестує розблокування iPhone обличчям у масці

П'ятниця, 28 січня 2022, 10:10
 
MACRUMORS

Компанія Apple випустила бета-версію операційної системи iOS 15.4 для розробників, у якій додали можливість налаштувати Face ID на розпізнавання обличчя в захисній масці.

Про це повідомляє macrumors.

Технологія полягає в розпізнаванні особливостей області навколо очей. У налаштуваннях пристрою можна вибрати, використовувати Face ID з маскою або без неї. 

У налаштуваннях також можна вказати, що власник смартфона постійно носить окуляри. Це допоможе більш точному розпізнаванню.

Наразі функція доступна лише на iPhone 12 і 13.

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iPhone Apple технології

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