Apple скоро презентує функцію для використання iPhone як платіжного терміналу – ЗМІ

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Компанія Apple розробляє нову функцію, яка дозволить малим підприємствам приймати платежі безпосередньо на своїх iPhone без додаткового обладнання.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

У такому випадку для оплати достатньо піднести до iPhone банківську картку або інший смартфон з підтримкою безконтактної оплати.

За даними видання, для роботи функції не знадобиться жодних додаткових пристроїв та компонентів.

Як стверджують співрозмовники агентства, Apple може запустити можливість приймати платежі з оновленням програмного забезпечення протягом найближчих місяців.

Очікується, що найближчим часом Apple випустить першу бета-версію оновлення iOS 15.4, а в широкий доступ вона вийде навесні.

Представник Apple відмовився від коментарів Bloomberg.

Агентство не уточнює, які моделі iPhone можуть отримати оновлення з підтримкою прийому платежів.

Bloomberg припускає, що буде задіяний чіп NFC, який зараз використовується в iPhone для Apple Pay - безконтактної оплати смартфоном.

"Чи має намір Apple укладати партнерство з однією з існуючих платіжних мереж або сама її створювати, поки невідомо", - пише Bloomberg.

За інформацією видання, Apple розробляє функцію приблизно з 2020 року, коли вона купила канадський стартап Mobeewave, який розробляв аналогічну технологію. Сума операції становила близько 100 млн дол.

Економічна правда