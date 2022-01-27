США вивчають можливості додаткової допомоги економіці Україні

Ентоні Блінкен getty images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США вивчають додаткові можливості для підтримки економіки України на тлі російської загрози на її кордонах.

Про це Блінкен заявив на пресконференції у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо", - сказав Блінкен.

Він додав, що європейські партнери та союзники роблять те саме.

Як повідомлялося, Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на безпекові вимоги Москви. У середу ввечері Москва підтвердила, що отримала відповідь США. Документ включає занепокоєння США та союзників і партнерів щодо дій Росії, які підривають безпеку, а також оцінку занепокоєнь, які підняла Росія.

Про відповідь НАТО, яку Альянс передав паралельно зі США, розповів генсек Єнс Столтенберг. За його словами, у документі викладені три сфери, де НАТО бачить простір для прогресу у відносинах з РФ. Одна з них стосується європейської безпеки, яка включає і ситуацію довкола та в Україні.

Росіяни вимагали від США письмово відреагувати на їхній безпековий ультиматуми. Зокрема Росія запропонувала країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

НАТО у своїй письмовій відповіді Росії відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.