Австралія може збільшити експорт газу до Європи на випадок зменшення поставок Росією

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Австралія розглядає можливість додаткових поставок скрапленого природного газу (СПГ) до Європи у разі виникнення дефіциту через ймовірне вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив міністр природних та водних ресурсів Австралії Кіт Пітт, пише The Guardian.

"Збільшення експорту газу розглядається після того, як США та Велика Британія висловили побоювання щодо залежності від російського газу у контексті ймовірного вторгнення Росії в Україну.

США заявили, що працюють із союзниками та партнерами над підготовкою фінансових санкцій "з серйозними наслідками", якщо президент Росії вирішить вторгнутися в Україну", - нагадує видання.

Міністр ресурсів Австралії Кіт Пітт заявив, що країна є "провідним і надійним світовим експортером СПГ" і "готова допомогти з будь-яким запитом щодо подальших поставок".

Раніше Велика Британія також висловила занепокоєння щодо залежності Німеччини від російського газу.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що однією з великих проблем, з якими стикаються під час розробки потужного пакету санкцій проти Росії, є "важка залежність, зокрема, наших європейських друзів від російського газу".

"Ми повинні ставитися до цього з повагою, але простим фактом є те, що близько 3% поставок газу у Британію надходить з Росії, тоді як близько 36% потреб Німеччини в енергоносіях надходить за рахунок російського газу", - зауважив Джонсон.

Уряд Австралії також закликав до деескалації напруженості та "залишив відкритими двері" для введення санкцій проти російських чиновників у разі вторгнення в Україну, додає The Guardian.

Міністр закордонних справ Маріс Пейн описала санкції як "потенційний інструмент", який Австралія та країни-однодумці можуть використовувати, щоб "виразити нашу дуже серйозну стурбованість з приводу такої агресивної поведінки".

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Сполучені Штати ведуть переговори з великими країнами-енерговиробниками та компаніями по всьому світу про перенаправлення поставок газу до Європи у разі потреби, якщо Росія нападе на Україну.

Економічна правда