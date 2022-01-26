Офіційний сайт України вночі атакували хакери
В ніч на 26 січня на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснили кібератаку.
Джерело: пресслужба МЗС
Деталі: Внаслідок атаки хакерів сайт кілька годин був недоступний для користувачів.
У відомстві додали, що станом на 13.00 доступ до сайту відновили, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває.
Повідомляється, що фахівці МЗС "вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту", тому найближчим часом все ще можливі проблеми з доступом до ресурсу.
Довідка: Офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про Україну.
Наразі сайт Ukraine.ua доступний сімома іноземними мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.
Напередодні, 14 січня, хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.
У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Згодом Мінцифри заявило, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни.
Більше про причини кібератаки, як це стало можливим і чи можна було запобігти зламу державних сайтів – у статті Всеволода Некрасова: Чергова масована кібератака на Україну: як це стало можливим та які наслідки
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