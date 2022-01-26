Офіційний сайт України вночі атакували хакери

скріншот ukraine.ua

В ніч на 26 січня на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснили кібератаку.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: Внаслідок атаки хакерів сайт кілька годин був недоступний для користувачів.

У відомстві додали, що станом на 13.00 доступ до сайту відновили, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває.

Повідомляється, що фахівці МЗС "вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту", тому найближчим часом все ще можливі проблеми з доступом до ресурсу.

Довідка: Офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про Україну.

Наразі сайт Ukraine.ua доступний сімома іноземними мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.

Напередодні, 14 січня, хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Згодом Мінцифри заявило, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни.

Більше про причини кібератаки, як це стало можливим і чи можна було запобігти зламу державних сайтів – у статті Всеволода Некрасова: Чергова масована кібератака на Україну: як це стало можливим та які наслідки

Українська правда