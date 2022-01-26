Україна скоротила частку боргу в економіці за 2021 рік

фото нбу

На кінець грудня 2021 року державний борг України становив 2,36 трлн грн, або 86,61 млрд доларів – це близько 45,2% прогнозованого ВВП країни.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Сукупний державний та гарантований державою борг на кінець 2021 року становив 2,67 трлн грн, або 97,95 млрд доларів. При цьому, відношення сукупного боргу до ВВП знизилося до 51,1% (за умови номінального ВВП у 2021 році обсягом 5,2 трлн грн.

З усієї суми державного боргу, 45% становить внутрішній борг (ОВДП), а 55% – зовнішній борг. Він складається з кредитів міжнародних фінансових організацій (24,7% від загальної суми державного боргу), єврооблігацій (26,5%) та іншого зовнішнього боргу.

Для порівняння, 2020 рік Україна завершила з загальною сумою боргу у 2,6 трлн грн (90,25 млрд доларів). З них 2,3 трлн грн становив державний борг (79,9 млрд доларів), тобто 53,9% до номінального ВВП. Тобто у 2021 році частка боргу зменшилася на 8,7 в.п.

У грудні державний та гарантований державою борг України збільшився в гривневому еквіваленті на 113,3 млрд грн. Зростання відбулось завдяки залученому фінансуванню від МВФ та МБРР та зростанню державного внутрішнього боргу.

Частка державного боргу в національній валюті станом на кінець грудня 2021 року становить 40,0%.

Протягом грудня Мінфін провів 27 аукціонів із розміщення ОВДП, завдяки яким на фінансування бюджету надійшло 74,9 млрд гривень. Платежі з погашення державного боргу за січень-грудень 2021 року становили 441,1 млрд грн, платежі з обслуговування – 150 млрд грн.

Нагадуємо:

Згідно бюджетної декларації, граничний обсяг держборгу на кінець 2022 року повинен становити менше 51% ВВП. Планова частка держборгу у 2021 році становила 56,9% ВВП, водночас влада цьогоріч не виконала план запозичень.

Економічна правда



