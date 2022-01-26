Samsung у лютому презентує флагмани Galaxy S22

Компанія Samsung анонсувала, що презентація Galaxy Unpacked 2022 відбудеться 9 лютого - там кажуть, що встановили "новий, недосяжний раніше стандарт для смартфонів із флагманської серії S".

Про це повідомляється у оголошенні на сайті компанії.

Презентація почнеться 9 лютого о 10 годині EST або о 17 годині за київським часом.

Трейлер презентації Galaxy Unpacked 2022 можна переглянути на YouTube-каналі Samsung.

Очікується, що на презентації будуть представлені телефони серії Galaxy S22.

Англійське слово "заслуговує на увагу" (noteworthy) може означати наявність у новому телефоні функцій, властивих лінійці Galaxy Note.

Раніше глава мобільного підрозділу Samsung Те Мун Ро говорив, що компанія представить у лютому телефон Samsung Galaxy S22 Ultra.

Тим часом у мережі з'вились рендери всіх моделей Samsung Galaxy S22 у всіх кольорах - зокрема, на сайті PhoneArena.

Samsung Gaalxy S22 фото: PhoneArena

Повідомляється, що Samsung Galaxy S22 має AMOLED-екран 6,06 дюйма, роздільна здатність - 1080х2400 пікселів, частота оновлення -120 Гц із покриттям Corning Gorilla Glass Victus.

Модель працює із процесором Qualcomm або Exynos, 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем 128 або 256 ГБ.

При цьому, набір камер має основну камеру 50 Мп, телеоб'єктив 10 Мп із зумом 3x, ультраширококутний об'єктив 12 Мп, камеру для селфі 10 Мп.

Samsung Galaxy S22 має батарею4000 мАч зі швидкою зарядкою, також підтримує бездротову зарядку.

Samsung Galaxy S22 Plus фото: PhoneArena

Водночас Samsung Galaxy S22 Plus має AMOLED-екран 6,55 дюйма, роздільна здатність 1080х2400 пікселів, частота оновлення - 120 Гц із покриттям Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон працює із процесором Qualcomm або Exynos, 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем 128 або 256 ГБ.

Камери: основна - 50 Мп, телеоб'єктив 10 Мп із зумом 3x, ультраширококутний об'єктив 12 Мп, камера для селфі - 10 Мп.

Смартфон має батарею 4500 мАч зі швидкою зарядкою, підтримує бездротову зарядку.

Samsung Gaalxy S22 Ultra фото: PhoneArena

А модель Galaxy S22 Ultra має AMOLED-екран 6,8 дюйма, з роздільною здатністю 1440х3200 пікселів, частота оновлення - 120 Гц із покриттям Corning Gorilla Glass Victus.

Працює із процесором Qualcomm або Exynos, 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем 128, 256 або 512 ГБ.

Камери: основна - 108 Мп, телеоб'єктив 10 Мп із зумом 10x, ультраширококутний об'єктив - 12 Мп, камера для селфі - 40 Мп.

Має батарею 5000 мАч зі швидкою зарядкою, підтримує бездротову зарядку.

Крім цього, Galaxy S22 Ultra оснащений фірмовим стилусом.

Економічна правда