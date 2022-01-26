США готові запровадити проти РФ фінансові та "технологічні" санкції

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Білий дім оприлюднив окремі деталі нових масштабних санкцій у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповів на телеконференції у Білому домі високопоставлений американський чиновник.

Він зазначив, що США разом зі своїми союзниками та партнерами продовжують працювати над переліком жорстких економічних заходів, що будуть запроваджені проти Росії у разі її подальшого вторгнення до України та передбачають санкції з масштабними наслідками, які не розглядалися у 2014 році.

При цьому "поступовість" накладання санкцій закінчилася і цього разу США "розпочнуть з вершини драбини ескалації та залишаться там", і цей сигнал до РФ донесено дуже чітко.

"Ситуація на російських ринках, вартість запозичень, курс російської валюти, а також ризик дефолту відображають серйозність економічних наслідків, які США можуть та запровадять проти російської економіки у разі подальшого вторгнення" - йдеться у резюме виступу, наданому українським посольством у США.

На додаток до фінансових санкцій, які матимуть негайний та видимий ефект з дня їх запровадження, США також готуються до застосування нових інструментів експортного контролю, що матимуть стратегічні наслідки для Росії в середньостроковій перспективі.

Зокрема, американська сторона розглядає можливість запровадження обмежень на постачання до РФ високотехнологічної продукції, що наразі є "важливим вкладом у стратегічні амбіції Росії". При цьому передбачається заборона на експорт зі Сполучених Штатів до РФ певних товарів та технологій, а також, потенційно, заборона на постачання продукції не американського виробництва, що підпадає під режим експортного контролю з боку США.

Зазначається, що це не є вичерпним переліком секторів російської економіки, що постраждають у результаті застосування американських обмежень.

США розглядають всі опції та єдині зі своїми союзниками та партнерами щодо рішучості з питання запровадження серйозних наслідків для Росії у разі її подальшого вторгнення до України.

"Хоча дії США та ЄС [по запровадженню санкцій] можуть бути не ідентичними, вони є єдиними у своєму намірі запровадити масштабні наслідки, які б завдали серйозний та негайний удар по Росії, та з часом зробили б її економіку ще більш крихкою, а також підірвали б прагнення Путіна розповсюджувати вплив на світовій арені" - йдеться у резюме.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден заявив, що розгляне персональні санкції проти Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Європейська правда