Протести ФОПів: постраждали понад два десятки людей
Вівторок, 25 січня 2022, 20:56
У поліції заявляють, що внаслідок протестів 25 січня руху "SaveФОП" під стінами Верховної Ради травмувалися 18 поліцейських і 3 мітингувальників.
Джерело: пресслужба Національної поліції
Деталі: У поліції повідомили, що за фактом сутичок мітингувлаьників із правоохоронцями, у поліції розпочали два кримінальних провадження: одне за кримінальною статтею про хуліганство, друге – за погрозу або насильство стосовно працівника правоохоронних органів.
Передісторія:
- Зранку 25 січня в урядовому кварталі Києва поліції довелося частково перекривати вулиці через протести руху "SaveФОП". Журналісти повідомляли, що на заході присутні близько 600 осіб.
- Згодом деякі мітингувальники почали сутички з поліцейськими та чинити супротив затриманню. ЗМІ повідомляли про приблизно 5 затриманих.
- Протестувальники намагалися пробитися через кордон поліцейських і зайти в будівлю парламенту. Поліцейські застосували сльозогінний газ проти мітингувальників, на що деякі протестувальники бризкали у відповідь газовими балончиками. Протести вщухли після 17:00, однак організатори планують поновити мітинг о 9 ранку 26 січня.
Українська правда
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