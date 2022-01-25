Протести ФОПів: постраждали понад два десятки людей

Дефолт трьох президентів і п'яти урядів: як зернова держкорпорація залишила українцям борг на мільярд доларів Одна з найбільших державних компаній країни незабаром увійде в стан дефолту і залишить українцям борг на мільярд доларів, які треба буде повернути Китаю. Як це сталося?

На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд З 2008 року в Україні працює перший релігійний недержавний пенсійний фонд. Як він з'явився, як влаштований, скільки відкладають його учасники на старість, і куди інвестує кошти церковний фонд?