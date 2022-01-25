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Протести ФОПів: постраждали понад два десятки людей

Вівторок, 25 січня 2022, 20:56
 
фото укрінформ

У поліції заявляють, що внаслідок протестів 25 січня руху "SaveФОП" під стінами Верховної Ради травмувалися 18 поліцейських і 3 мітингувальників.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Деталі: У поліції повідомили, що за фактом сутичок мітингувлаьників із правоохоронцями, у поліції розпочали два кримінальних провадження: одне за кримінальною статтею про хуліганство, друге – за погрозу або насильство стосовно працівника правоохоронних органів.

Передісторія: 

  • Зранку 25 січня в урядовому кварталі Києва поліції довелося частково перекривати вулиці через протести руху "SaveФОП". Журналісти повідомляли, що на заході присутні близько 600 осіб.
  • Згодом деякі мітингувальники почали сутички з поліцейськими та чинити супротив затриманню. ЗМІ повідомляли про приблизно 5 затриманих.
  • Протестувальники намагалися пробитися через кордон поліцейських і зайти в будівлю парламенту. Поліцейські застосували сльозогінний газ проти мітингувальників, на що деякі протестувальники бризкали у відповідь газовими балончиками. Протести вщухли після 17:00, однак організатори планують поновити мітинг о 9 ранку 26 січня.

Українська правда

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ФОП

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