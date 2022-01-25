Найпотужніший космічний телескоп досяг пункту призначення

NASA

Найбільший і найпотужніший телескоп у світі "Джеймс Вебб" прибув на своє гравітаційне місце на орбіті навколо Сонця, майже на відстані мільйона миль (1,6 млн км) від Землі.

Джерело: The Guardian, Reuters

Деталі: "Джеймс Вебб" досяг пункту призначення в позиції орбітальної стабільності між Землею і Сонцем, відомому як точка Лагранжа.

Інфрачервоний зір "Джеймса Вебба" дозволить йому зазирнути в минуле більш ніж на 13,5 млрд років до зірок та галактик, довжини хвиль світла яких збільшилися через розширення Всесвіту.

Телескоп також зможе проникати в запилені ділянки, у місця народження зірок, та досліджувати атмосфери планет поза Сонячною системою.

Рекомендуємо почитати: Політ Starship, диво-реактор з Китаю, запуск електропікапа Маска та нові дані щодо далеких галактик. На які події чекає світ у 2022-му

Нагадаємо:

Космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" (James Webb Space Telescope) вартістю 10 млрд доларів був запущений 25 грудня 2021 року з Французької Гвіани.

Через величезні розміри "Вебб" довелося запускати у складеному вигляді всередині ракети Ariane 5.

JWTS є орбітальною інфрачервоною обсерваторією, що буде здатна зафіксувати інфрачервоне випромінення найбільш віддалених від землі галактик та зірок. Також телескоп шукатиме й вивчатиме планетарні системи та ознаки існування життя на екзопланетах.

Перші зображення очікуються у червні.

Українська правда