На Южно-Українській АЕС відключили енергоблок для ремонту
Неділя, 23 січня 2022, 11:29
22 січня третій енергоблок Южно-Української АЕС відімкнули від енергомережі до 24 січня 2022 року для виконання поточного ремонту.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Там зазначили, що в роботі перебувають перший і другий енергоблоки. Їх обладнання працює в заданому режимі.
Нагадуємо:
У поточному опалювальному сезоні Енергоатом, уперше в історії кілька тижнів працював 14 енергоблоками з 15-ти. Наприкінці січня планувалося також підключити до енергосистеми п'ятнадцятий енергоблок - РАЕС-4.
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