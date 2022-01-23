На Южно-Українській АЕС відключили енергоблок для ремонту

22 січня третій енергоблок Южно-Української АЕС відімкнули від енергомережі до 24 січня 2022 року для виконання поточного ремонту.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Там зазначили, що в роботі перебувають перший і другий енергоблоки. Їх обладнання працює в заданому режимі.

Нагадуємо:

У поточному опалювальному сезоні Енергоатом, уперше в історії кілька тижнів працював 14 енергоблоками з 15-ти. Наприкінці січня планувалося також підключити до енергосистеми п'ятнадцятий енергоблок - РАЕС-4.