За 2021 у Києві та передмісті з'явились понад 55 тисяч квартир

За 2021 рік у столиці ввели в експлуатацію 35 тисяч квартир, на Київщині – 20 тисяч.

Про це повідомляє ЛУН у прес-релізі.

Інші великі міста України розбудовуються повільніше: у Львові введено в експлуатацію 6 тис. квартир, в Одесі – 13 тис. квартир, у Харкові – 9 тис., у Дніпрі – 2 тис.

У повідомленні також вказується, що наразі лідерами по найбільшій території забудови у Києві є три компанії "КАН Девелопмент", KSM-Group та "Київміськбуд", кожна з яких має близько 10% від загальної площі забудови у місті.

Нагадуємо:

За даними порталу нерухомості ЛУН, у 2021 році середня вартість квадратного метра в столичній новобудові піднялася на 25% – з 27,7 тис грн до 34,7 тис грн. У доларовому еквіваленті ціна зросла на 32% до 1 290 дол.

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