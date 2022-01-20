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Половина українських стартапів не мають доходу – дослідження

Четвер, 20 січня 2022, 20:50
 
unsplash

51% українських стартапів не отримують доходу, що робить їх залежними від зовнішніх джерел фінансування і надзвичайно чутливими до перешкод.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертами польської організації "Польсько-український міст стартапів" у партнерстві з урядовим Українським фондом стартапів (USF) та Варшавською фондовою біржею (WSE), йдеться у статті ЕП.

Ще 19,6% підприємств отримують невеликий дохід, до 10 тис євро, що покриває витрати на діяльність, пов’язану з розробкою продуктів та послуг. Лише один з десяти стартапів отримує річний дохід понад 50 тис євро.

При цьому, п'ятірка найбільш популярних індустрій серед стартапів виглядає так: програмне забезпечення як послуга, медтехніка та охорона здоров'я, штучний інтелект, енергетика, сільське господарство. 63% стартапів націлені на міжнародний і внутрішній ринки, 24% – на міжнародний, 12% – на український.

"Оскільки активний розвиток стартап-індустрія в Україні отримала відносно недавно, природно, що проєкти тут молоді. Дослідження показало, що 74% стартапів працюють на ринку не більше трьох років, а 87% – менше пʼяти років.

На заснування стартапу, як правило, наважуються кілька людей. За даними проведеного опитування, 37% проєктів створювалися за участю двох осіб, 25% – трьох і тільки в кожному п'ятому є лише один засновник", - йдеться у матеріалі.

Для ведення бізнесу українські стартапи найчастіше засновують товариства з обмеженою відповідальністю, рідше стають фізособами-підприємцями.

 
ДЖЕРЕЛО: ДОСЛІДЖЕННЯ UKRAINIAN STARTUP ECOSYSTEM

"Майже чверть підприємств, які брали участь в опитуванні, не мали організаційно-правової форми. Це може свідчити про те, що напрям їх розвитку не дуже динамічний і специфічний. Деякі стартапи, які взяли участь в опитуванні, діють без організаційно-правової форми з 2012 року", - зазначається у статті.

При цьому майже кожен другий стартап на момент опитування перебував на початковій стадії розвитку (pre-seed). Підприємств, які вийшли на наступні етапи (пошук покупця, масштабування, зростання), було менше. Деяким вдається вийти на стадію масштабування в перший рік роботи, іншим – через десять років.

 
ДЖЕРЕЛО: ДОСЛІДЖЕННЯ UKRAINIAN STARTUP ECOSYSTEM

Українські стартапи відрізняються один від одного за кількістю учасників. Зазвичай у проєкті, крім засновника, працюють три людини, у середньому – шість осіб. У найбільшому з опитаних стартапів зайнято 46 осіб.

Для 84% засновників стартапів основним джерелом фінансування є власні кошти, 31% має гранти державного Українського фонду стартапів.

Читайте детальніше у статті Всеволода Некрасова: Коштів не вистачає, таланти тікають, але не все так погано. На чому тримається стартап-екосистема України

Економічна правда

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стартап технології компанії фінанси

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