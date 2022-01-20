Поліція розслідує незаконний видобуток корисних копалин майже на пів мільярда

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Слідчі Нацполіції розслідують факт незаконного видобутку корисних копалин на понад 432 млн грн у Хмельницькій області.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Правоохоронці викрили факт самовільного захоплення земельної ділянки природно-заповідного фонду в Хмельницькій області для видобутку корисних копалин.

За попередніми висновками, незаконно видобуто понад 30,5 тисяч тонн гіпсу та вапняку.

Правоохоронці встановили, що на ділянці площею близько п’яти гектарів одне з підприємств області видобувало поклади гіпсу та вапняку. Окрім того, видобуток корисних копалин здійснювався за межами спеціального дозволу на користування надрами та акту про надання гірничого відводу для розробки родовищ.

За попередньою оцінкою фахівців, із родовищ протиправно видобуто понад 30,5 тисяч тонн корисних копалин, чим завдано збитків державі на суму понад 432 мільйони гривень.

Поліція провела 10 обшуків на території підприємства та кар’єру та вилучила документи.

При доведенні вини злочинцям загрожує до шести років позбавлення волі.

Українська правда