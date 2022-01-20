Країнам рекомендують не забороняти міжнародні подорожі через "омікрон"
Всесвітня організація охорони здоров'я радить державам скасувати чи послабити обмеження на міжнародні подорожі, оскільки ця міра запобігання поширення штаму "омікрон" є неефективною.
Деталі: Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ рекомендує країнам відмовитися від обмежень на поїздки, оскільки вони завдають шкоди економіці держав, але при тому не забезпечують припинення поширення вірусу.
Дослівно ВООЗ: "Обмеження на подорожі… демонструє неефективність таких заходів…"
Деталі: У ВООЗ наголошують, що запобіжні заходи повинні "ґрунтуватися на оцінці ризиків та не допускати фінансового тягаря для осіб, які здійснюють міжнародні поїздки".
Комітет також рекомендує не вимагати підтвердження вакцинації від COVID-19 для міжнародних поїздок як головної умови їх здійснення, враховуючи обмежений глобальний доступ та несправедливий розподіл вакцин від коронавірусу.
"Країнам варто розглянути ризик-орієнтований підхід до полегшення міжнародних поїздок шляхом скасування або зміни заходів, таких як вимоги щодо тестування та/або карантину, коли це доречно, відповідно до керівництва ВООЗ", – йдеться у повідомленні.
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