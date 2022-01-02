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Укр / Рус

Українським авіакомпаніям компенсували понад 60 мільйонів за повернення громадян

Неділя, 2 січня 2022, 10:00

Міністерство інфраструктури відшкодувало понад 60,7 мільйонів авіакомпаніям за повернення українських громадян додому у зв’язку із запровадженням карантинних обмежень.

Про це повідомляє відомство. 

Особливістю цих рейсів було те, що вони вилітали з України без пасажирів - тобто без комерційного завантаження.

Кошти відшкодовано чотирьом авіакомпаніям: МАУ, SkyUp, AZUR air и WINDROSE.

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Економічна правда
Укр / Рус
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