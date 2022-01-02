Українським авіакомпаніям компенсували понад 60 мільйонів за повернення громадян

Головні наукові відкриття 2021 року, що змінюють людство Міжзоряні подорожі, матерія із світла, живі роботи, корисна віагра. ЕП традиційно розповідає про яскраві наукові досягнення року, що минає.

13 найцікавіших технологічних розробок: чим здивував людство 2021 рік ЕП весь рік спостерігала за новинами у сфері технологічних розробок і за підсумками пропонує свій список з тринадцяти найбільш цікавих інновацій року, що минає.