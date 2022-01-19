Уряд виділить громадам 230 мільйонів на розвиток ЦНАПів

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Упродовж 2022 року Кабмін надасть громадам 231 млн грн субвенції для розвитку та розбудови мережі ЦНАПів.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

На засіданні 19 січня уряд вніс зміни до постанови, яка регулює порядок надання цієї субвенції. Зокрема, кошти можна буде витратити на облаштування територіальних підрозділів центрів надання адмінпослуг та віддалених робочих місць.

В уряді додали, що за минулий рік мережа ЦНАПів збільшилася майже удвічі.

"Понад 90% українців уже зараз говорять про позитивний досвід отримання послуг у центрах. Ключова мета залишається незмінною — кожне місто в Україні з населенням понад 10 тисяч людей у найближчий рік повинне отримати власний ЦНАП", - резюмував прем'єр.

Економічна правда