Британія посилить регулювання реклами криптовалют

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Міністерство фінансів Великої Британії заявило, що рекламу цифрових активів прирівняють до реклами акцій, паїв та страхових послуг.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві йдеться, що реклама має бути "чесною, зрозумілою та не вводила в оману".

"Ця новина з’явилася на наступний день після подібного оголошення регулятора ринку Іспанії, який встановив контроль над рекламними кампаніями для криптоактивів, заявивши, що ті повинні нести попередження інвесторам про те, що вони ризикують втратити всі свої гроші", - пише агентство.

"Дослідження показують, що розуміння того, що насправді таке криптовалюта, погіршується, що свідчить про те, що деякі користувачі можуть не повністю розуміти, що вони купують", - йдеться у заяві британського Мінфіну.

Більш жорсткі правила будуть поетапно введені через шість місяців після того, як їх фіналізують.

"Криптовалюти стають все більш популярними серед британської громадськості. У червні FCA опублікувало дослідження щодо права власності споживачів на криптовалюту, яке виявило, що люди, яких переконала реклама, набагато частіше шкодують про свої покупки. За оцінками, 2,3 мільйона людей у ​​Великобританії мають криптовалюти", - додає Bloomberg.

Нагадаємо:

Іспанія першою в Євросоюзі законодавчо обмежить рекламу криптовалют та інших цифрових активів з боку популярних блогерів у соцмережах.

Економічна правда