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Літаки не могли сісти в "Жулянах", їх відправляли до Львова

Вівторок, 18 січня 2022, 19:49

Через негоду у столиці, львівський аеропорт став запасним для київського аеропорту "Жуляни".

Джерело: Міжнародний аеропорт "Львів"

Деталі: Зазначається, що в Жулянах не змогли приземлитися та полетіли у Львів вже 5 літаків – з Вроцлава, Варшави, Пардубиці, Вільнюса та Рима.

Усі пасажири, які прибули до Львова, вирушили до Києва на автобусах.

Upd. Близько 18:00 в аеропорту "Київ" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що літаки відправляли через негоду. На цей час ситуація стабілізувалася.

 

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