У Нафтогазі заявляють про можливість зупинити запуск "Північного потоку-2"

Радниця голови НАК "Нафтогаз України" Світлана Заліщук заявляє, що є дві площини для зупинки запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це вона розповіла у відеоблозі "Європейської правди" "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

"Можливості для зупинки "Північного потоку" існують. Вони лежать в двох площинах – в політичній і в юридичній площині" - сказала Заліщук.

Якщо йдеться про юридичну площину, то, за її словами, це процедура сертифікації, яку має зрештою зробити німецький енергорегулятор. Також юридична площина існує в Європейській комісії, яка відповідно до європейського законодавства повинна переглянути це рішення і надати відповідну оцінку. Крім того, за словами Заліщук, не варто виключати судові процеси у цій справі.

"В політичній площині так само є інструменти для рішень у самої Німеччини, в ЄС і в США якраз через накладення санкцій. І в одній, і в іншій площині є кнопки, які можуть зупинити прокачку газу через "Північний потік – 2" - зазначила радниця.

На уточнення редактора ЄвроПравди про те, що ЄС може тільки обмежити прокачку газу, а не зупинити, вона не погодилася, стверджуючи, що у Євросоюзу є правила, які поширюються і на "Північний потік-2".

"Перше. Має бути повний анбандлінг – розмежування компаній , які володіють, які оперують цією трубою. На сьогоднішній день оператор не має можливості переконати Німеччину, ЄС, що вони мають таке розділення, що вони пройшли процедуру анбандлінгу. Друге, це інфраструктура доступу третіх незалежних сторін до всієї труби. На сьогоднішній день "Газпром" не надає такої можливості. І тарифи вони не публікують. Це третій принцип європейського законодавства, який зобов’язує "Північний потік" працювати в певних правилах" - зазначила Заліщук.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у Києві заявила про готовність запровадити заходи проти "Північного потоку-2" у разі подальшої ескалації з боку Росії щодо України.