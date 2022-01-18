США досі розглядають можливість відключення Росії від системи SWIFT – медіа

Американське медіа Fox News твердить, що США не відкидали варіанту відключення Росії від системи платежів SWIFT, усупереч тезам німецького видання Handelsblatt.

Джерело: twitter американської кореспондентки Fox News в Білому домі Жекі Гайнрич з посиланням на коментар високопосадовця Ради національної безпеки США

Пряма мова високопосадовця: "Всі варіанти (санкцій проти Росії – ред.) залишаються на столі. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими партнерами стосовно суворого покарання Росії в разі, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення".

Передісторія:

Удень 17 січня німецьке економічне видання Handelsblatt оприлюднило статтю, що США та країни ЄС більше не розглядають відключення Росії від SWIFT як можливе покарання її за повномасштабну військову операцію на території України. Водночас 12 січня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд запевняла, що США підготували "дуже болючі" санкції проти Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що гнучкість у деескалації ситуації на українсько-російському кордоні повинна проявити Росія, оскільки вона є агресором, а не Україна. Водночас він наголосив, що в НАТО готові вести діалог з Росією, однак не готові йти на компроміси щодо засад європейської колективної безпеки.

Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".

Американські та українські розвідники заявили, що Росія готує спецоперацію проти власних військових на тимчасово окупованій території Донбасу, щоби створити хибний привід для початку повномасштабного вторгнення до України.

У неділю 16 січня речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не забере війська поблизу кордонів України, бо, як вважає російська влада, "НАТО здійснює вторгнення на території України". Перед цим міністр закордонних справ Серґєй Лавров повторив, що Росія вважає "неприйнятними" прохання та вимоги відвести війська від України.