Вітренко: "Північний потік–2" сприяє підготовці нападу РФ на Україну

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Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "Північний потік-2" побудований для того, аби у разі нападу на Україну Москва могла безперешкодно постачати газ до Європи.

Про це він сказав газеті Süddeutsche Zeitung, передає DW.

За словами Вітренка, газопровід "Північний потік–2" сприяє підготовці нападу РФ на Україну.

"Ми впевнені на 100 відсотків, що "Північний потік-2" має єдину мету - виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи", - підкреслив він.

За його словами, президент РФ Володимир Путін готує військове вторгнення в Україну, та "він хоче добитись того, щоб це не викликало негативних наслідків у торгівлі з Європою".

Вітренко вважає, що Москва хоче припинити прокачування газу через Україну, і російські обіцянки продовжити існуючі угоди про транзит газу нічого в цьому не змінюють.

Вони дозволяють РФ резервувати потужності українських трубопроводів та оплачувати їх, при цьому спрямовувати газ у Європу дном Балтійського моря, заявив голова НАК.

За словами Вітренка, у разі війни в Україні "не залишиться газопроводів", оскільки "перші бомби впадуть на них".

Нагадаємо:

Німецький енергетичний регулятор заявив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині 2022 року.

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".