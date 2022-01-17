Бізнес прогнозує курс гривні дещо вище 28 за долар

Представники бізнесу послабили свої очікування в останньому кварталі 2021 року, та попри інфляцію покращили прогноз курсу гривні.

Про це йдеться у щоквартальному опитуванні керівників, проведеному Національним банком.

Загальний індекс ділових очікувань підприємств становив 112.1% порівняно з 114.3% у ІІІ кварталі. Зниження очікувань зумовлене передусім більш слабкими прогнозами щодо реалізації власної продукції, інвестиційних видатків і фінансового стану підприємств.

А саме, компанії планують протягом року збільшувати обсяги власного виробництва. Проте значно повільніше: баланс відповідей становив 8.3% проти 21.5% у ІIІ кварталі 2021 року.

Четвертий квартал поспіль поліпшуються очікування бізнесу щодо курсу гривні. В середньому через рік компанії прогнозують курс у 28,15 грн за долар проти 28,5 грн/дол, які прогнозували у ІІІ кварталі. При цьому 50,5% підприємств вважає, що обмінний курс не перевищить 28 грн/дол. (у ІІІ кварталі – 35.3%).

Натомість погіршуються інфляційні очікування. Інфляцію компанії прогнозують на рівні 8.7%, а у попередньому кварталі очікували 7,8%. Частка опитаних підприємств, які вважають, що інфляція перевищить 7,5%, зросла на 10,6 в.п.

Витрати на виробництво залишаються основним проінфляційним чинником на думку 79.9% респондентів, суттєво посилився вплив цін на світових ринках. Четвертий квартал поспіль знижується вплив курсового чинника: його підкреслили 40% респондентів проти 45.1% у попередньому опитуванні.

Керівники продовжили позитивно оцінювати поточний фінансовий стан власних підприємств: баланс відповідей становив 7.6% проти 7.0%. Оптимістичним залишається також прогноз на майбутнє, хоча баланс зменшився на 3 в.п. До 9,7%. Найвищі очікування мають підприємств торгівлі, а в енерго- та водопостачанні змін не очікують.

Бізнес прогнозує подальше збільшення обсягів реалізації своєї продукції як в Україні, так і на зовнішньому ринку: баланси відповідей –21.8% та 20.6% відповідно порівняно з 27.7% та 23.5% у ІІІ кварталі 2021 року.

Також зберігаються позитивні очікування підприємств інвестиційних видатків на машини, обладнання, інвентар, та будівельні роботи. Бізнес прогнозує зростання обсягів іноземних інвестицій, баланс відповідей зріс до 18.6% з 15.6%. При цьому залучати їх протягом року планують 21.4% компаній, хоча у попередньому опитуванні було 23.4%.

Крім того, підприємці планують збільшувати кількість співробітників (переважно у торгівлі, добувній промисловості, будівництві). Зменшувати штат планують у сільському господарстві та переробній промисловості. Дедалі більше роботодавців планують підвищувати зарплати працівникам, хоча 1,6% опитаних готові їх зменшувати.

Економічна правда



