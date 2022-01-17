Американський виробник чіпів Qualcomm купує українську компанію

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Американська компанія Qualcomm, виробник чіпів, софту та сервісів, купив український стартап Augmented Pixels.

Про це повідомляє ain.ua.

Сума угоди не повідомляється.

За час існування стартап залучив близько 7 млн доларів інвестицій. Останній раунд на 2 млн доларів Augmented Pixels залучив у лютому 2021 року. Загалом серед інвесторів – AVentures Capital, ICU, засновник Ciklum Торбен Майгаард, The Hive і Steltec Capital.

У Augmented Pixels є офіси в США та Україні, зокрема, в Києві та Одесі.

В Qualcomm офіційно купівлю стартапу поки ніяк не коментують.

Видання припускає, що технології та експертиза Augmented Pixels дозволить Qualcomm швидше розвивати власний напрям під назвою Extended Reality – так в компанії називають сфери Mixed Reality, Virtual Reality та Augmented Reality.

Один з активних інвесторів розповів, що Augmented Pixels могли купити через їхню команду, щоб пришвидшити розширення власної команди XR напрямку, та отримати експертизу на ринку.

Співрозмовники видання стверджують, що максимальний поріг суми угоди знаходиться у межах 20-30 млн доларів, але не більше 50 млн доларів.