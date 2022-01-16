У 2021 заборгованість Пенсійного фонду перед Казначейством зросла на понад 8 мільярдів

Станом на 01 січня 2022 року, заборгованість Пенсійного фонду перед ЄКР становила 70 млрд грн. За 2021 рік вона збільшилася на 8,2 мільярди.

Про це повідомив радник голови Рахункової палати Віктор Мазярчук

За його словами, протягом року, максимальне значення не повернутої позики було 25 листопада і становило 20,7 млрд грн. А за останні чотири дні року, з 28 по 31 січня, Пенсійний фонд повернув Казначейству 11 млрд грн позики.

"Пенсійний фонд здійснює позики в Казначейства для виплати пенсій у випадках коли власних надходжень на ці цілі недостатньо.

Тобто, недостатньо надходжень від сплати ЄСВ. Запозичення здійснюються для покриття касових розривів у Фонді й мають бути повернути до кінця року", - заявив він.

Нагадуємо:

Відповідно до рішення Кабінету міністрів, у 2021 році доходи Пенсійного фонду становитимуть 495,5 млрд грн. З них 294 млрд грн – це надходження від ЄСВ, 195,5 млрд грн – переказ з держбюджету. З останніх 21,7 млрд грн – це покриття з державного бюджету запланованого дефіциту.

Найважливішим джерелом фінансування фонду є надходження від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Це ті додаткові 22%, які роботодавець нараховує на зарплату кожного працівника і щомісяця переказує державі.