У Кабміні хочуть перетворити пункти пропуску на кордоні в "учасні й комфортні об’єкти"
Неділя, 16 січня 2022, 15:40
Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що Дав завдання міністерствам напрацювати ефективні механізми, які дозволять вже цього року почати перетворювати пункти пропуску на сучасні й комфортні об’єкти.
Про це він написав на facebook
У 2022 році в межах програми "Велике будівництво" розпочнеться масштабна модернізація пунктів пропуску через державний кордон.
"Проходження кордону повинне стати максимально швидким і зручним для громадян та бізнесу, адже це обличчя нашої держави", - резюмував він.
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