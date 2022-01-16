У Кабміні хочуть перетворити пункти пропуску на кордоні в "учасні й комфортні об’єкти"

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що Дав завдання міністерствам напрацювати ефективні механізми, які дозволять вже цього року почати перетворювати пункти пропуску на сучасні й комфортні об’єкти.

Про це він написав на facebook

У 2022 році в межах програми "Велике будівництво" розпочнеться масштабна модернізація пунктів пропуску через державний кордон.

"Проходження кордону повинне стати максимально швидким і зручним для громадян та бізнесу, адже це обличчя нашої держави", - резюмував він.