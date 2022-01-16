Стало відомо з яких країн туристи витрачають в Україні більше за всіх

У Держагентстві з розвитку туризму заявили, що у 2021 році туристами в Україні, які витратили найбільше коштів на одну людину були гості з Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Оману, Канади та США.

Про це повідомила голова відомства Мар’яна Олеськів.

За її словами, упродовж перших дев’яти місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 млн іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%. Вона додала, що річний показник скорегує цифри в плюс.

Серед мандрівників найбільші витрати мали:

Туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів – 2 220 дол на людину.

Туристи з Саудівської Аравії та Оману – 1 500 дол на людину.

Туристи з Канади – 1 250 дол на людину.

Туристи з США – 1 125 дол на людину.

У повідомленні вказується, що в середньому туристи перебували в Україні від 7 до 10 днів, витрачаючи 929 доларів США.

Нагадуємо:

З травня по липень 2021 року Україну відвідали 35 193 туристи з Бахрейну, Катару, Кувейту, ОАЕ, Оману та Саудівської Аравії.

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