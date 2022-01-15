Рахункова палата знайшла у 544 операціях по купівлі-продажу авто порушень на майже 5 мільйонів

Фахівці Рахункової палати перевірили 544 реєстраційних операцій по купівлі-продажу авто за період 2019-І півріччя 2021 року ( 0,04% від загальної кількості) І виявили порушень майже на 5 мільйонів.

Про це відомство повідомило у телеграмі.

"Через законодавчу неврегульованість продавці штучно зменшують вартість легкових автівок у договорах купівлі-продажу. Подекуди різниця між даними у вантажно-митній декларації та договорі сягала понад 97%!

До таких хитрощів вдаються, аби менше сплачувати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який становить 3-5% від вартості авто", - йдеться у повідомленні.

Вони навели приклад такої маніпуляції. Компанія ТОВ "Брокмі Сервіс" ввезла легковик TESLA MODEL 3 AWD 2019 року випуску, вартістю 1,4 млн гривень. Але фізичній особі продали його за 118 тис. грн, або на 92% менше його митної вартості. Тобто, покупець сплатив 3,6 тис. грн збору замість майже 71 тис. гривень.

Нагадуємо:

Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі здійснюється за першої державної реєстрації в Україні в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.

3% – якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

4% – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

5% – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Збір сплачується із вартості автомобіля без урахування податку на додану вартість, якщо суму такого податку зазначено в документі, який підтверджує ціну транспортного засобу.