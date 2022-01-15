Фонд держмайна знову виставив на продаж Борщагівський спиртзавод

Фонд державного майна знову виставив на продаж Борщагівський спиртзавод. Аукціон має відбутись 27 січня.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Стартова ціна об’єкта – 28 млн гривень. Актив включає 32 об’єкти нерухомого майна

Нагадуємо:

У жовтні 2021 Фонд держмайна вже виставляв Борщівський спиртзавод на торги.

За 2021 рік Фонд держмайна України продав спиртзаводів на понад 1,7 млрд грн. З цієї суми 1,05 млрд грн інвестори сплатили до держбюджету за придбані активи, ще 37 млн ​​грн надійшло у вигляді штрафів та гарантійних платежів за відмову від результатів аукціону.