Фонд держмайна знову виставив на продаж Борщагівський спиртзавод
Субота, 15 січня 2022, 10:00
Фонд державного майна знову виставив на продаж Борщагівський спиртзавод. Аукціон має відбутись 27 січня.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Стартова ціна об’єкта – 28 млн гривень. Актив включає 32 об’єкти нерухомого майна
Нагадуємо:
У жовтні 2021 Фонд держмайна вже виставляв Борщівський спиртзавод на торги.
За 2021 рік Фонд держмайна України продав спиртзаводів на понад 1,7 млрд грн. З цієї суми 1,05 млрд грн інвестори сплатили до держбюджету за придбані активи, ще 37 млн грн надійшло у вигляді штрафів та гарантійних платежів за відмову від результатів аукціону.
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