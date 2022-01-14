Нацбанк розширює умови для валютних операцій

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Нацбанк розширює можливості для проведення операцій на платіжному та фінансових ринках.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"З метою поглиблення ліквідності фінансових ринків та подальшого розвитку українського ринку платіжних послуг Нацбанк уточнює умови проведення валютних операцій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з 15 січня 2022 року Набанк розширить коло посередників, з якими резиденти можуть здійснювати розрахунки в іноземній валюті на вторинному ринку ОВДП, небанківськими установами - інвестиційними фірмами.

При цьому, раніше такі операції можна було здійснювати лише з банками.

"Відповідний крок дасть змогу забезпечити рівні умови для учасників вторинного ринку ОВДП, посилити конкуренцію між ними, розширити можливості для роздрібних інвесторів і загалом сприятиме підвищенню ліквідності ринку державних цінних паперів;

забезпечить можливості для впровадження банками на ринку платіжних послуг України нових моделей транскордонних переказів", - пояснюють в НБУ.

Банкам дозволятиметься зараховувати отримувачам - фізичним особам в Україні на їхні поточні рахунки в національній валюті перекази, що надійшли з-за кордону в іноземній валюті з використанням кореспондентських рахунків банків.

На сьогодні такі умови діяли лише для транскордонних переказів через міжнародні платіжні системи.

"Також Нацбанк актуалізує окремі норми з метою спрощення для громадян процедури переказів у незначному розмірі за кордон для оплати продукції, робіт, послуг, що набуваються ними за межами України для власного споживання.

Так, банки матимуть можливість не зараховувати на поточні рахунки громадян іноземну валюту, придбану ними на зазначені цілі, а одразу здійснювати подальший переказ цієї валюти з транзитного рахунку банку", - резюмували в регуляторі.

Там додали, що наведені зміни на ринку платіжних послуг сприятимуть подальшому розвитку цього ринку, зниженню вартості відповідних послуг для споживачів, підвищенню їх якості та збільшенню надходжень приватних грошових переказів в Україну.

Зазначені норми затверджені постановою правління НБУ від 13 січня 2022 року №3 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та набирають чинності з 15 січня 2022 року.

Економічна правда