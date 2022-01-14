Хакери атакували сервери РГК Фірташа

фото: FB Никонорова

На сервери "Регіональної газової компанії" здійснюється хакерська атака.

Про це у Facebook повідомив CEO компанії Олег Никоноров.

"Напали не лише на держоргани. На наші зовнішні сервіси теж напали. Вже година триває зовнішня атака", - написав він.

Облгази, які входять до групи РГК, контролюють більше 70% розподілу газу в країні.

Нагадаємо:

Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У тексті погрожують, що українцям варто боятися та чекати на помсту за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.

У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив кібератаку та пообіцяв, що європейські фахівці допоможуть українським колегам у вирішенні ситуації.

Польські журналісти також зауважили на стилістичні неточності та дивний вибір лексем у польському тексті, оприлюдненому хакерами.

Читайте детальніше: Чергова масована кібератака на Україну: як це стало можливим та які наслідки

Економічна правда