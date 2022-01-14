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BMW вперше з 2015 року обійшов Mercedes у продажах автомобілів преміум-класу

П'ятниця, 14 січня 2022, 15:10
 
getty images

Автовиробник BMW уперше з 2015 року обігнав Mercedes у продажах автомобілів преміум-класу.

Про це повідомляє Bloomberg.

"BMW AG вперше з 2015 року переміг давнього конкурента Mercedes-Benz по продажах авто преміум-класу після того, як краще змыг подолати дефіцит напівпровідників, який спричинив зниження виробництва автомобілів у всьому світі", - пише агентство.

Так, у 2021 році поставки автомобілів під маркою BMW зросли на 9% до рекордних 2,2 мільйона проти приблизно 2,1 мільйона в Mercedes (-5% проти 2020 року).

"У 2022 році ми хочемо продовжити наше прибуткове зростання і будемо систематично розширювати асортимент повністю електричних транспортних засобів", – сказав Пітер Нота, відповідальний за продажі в BMW.

Зазначається, що обидва концерни активно розвивають сектор електромобілів.

У 2021 році продажі електромобілів BMW Group показали більш ніж дворазове зростання і склали 103 855 одиниць (+133,2%).

Водночас продажі гібридів та повністю електричних автомобілів BMW, таких як седан iX, у 2021 році зросли на 70% - до 328 316 штук. 

Mercedes-Benz в 2021 році поставила на світовий ринок 227 458 гібридних і електричних легкових автомобілів, зростання склало 69,3%. 

Економічна правда

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