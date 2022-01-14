Мінцифри спростило послугу "Дія.Підпис"

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Міністерство цифрової трансформації спростило послугу "Дія.Підпис".

Про це повідомляється на офіційному каналі "Дія" в Telegram.

"Тепер, щоб скористатися "Дія.Підписом", достатньо лише зайти в застосунок, натиснути Меню "Дія.Підпис" та кліпнути", - йдеться в повідомленні.

"Дія.Підпис" - це універсальний цифровий ключ, яким можна користуватися при підписанні документів онлайн. З ним можна підписати будь-який PDF-документ: заяву на порталі "Дія", договір оренди, довіреність, офіційний лист тощо.

"Щоб користуватися "Дія.Підписом", потрібен біометричний документ у "Дії" – закордонний паспорт чи ID-картка", – нагадали в "Дії".

Нагадуємо:

Послугу "Дія.Підпис" запустили 17 травня 2021 року.

Це кваліфікований цифровий підпис, який дозволяє авторизуватися на різних порталах держпослуг, отримувати доступ до послуг онлайн, підписувати документи за допомогою смартфона.

Економічна правда