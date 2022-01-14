Хакери атакували урядові сайти та "Дію"

У ніч з 13 на 14 січня хакери здійснили глобальну атаку на сайти Кабінету міністрів та окремих міністерств. Також тимчасово недоступний сайт "Дії".

Джерело: урядові сайти, Facebook-сторінка Міносвіти

Деталі: У Міносвіти повідомили, що у зв’язку з глобальною атакою у ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт міністерства тимчасово не працює.

У відомстві закликали користуватися іншими вебресурсами, зокрема офіційними сторінками міністерств у соцмережах.

Повідомляється, що наразі тривають роботи з усунення несправності, а також працює кіберполіція.

Зокрема, не працює сайт Кабміну, МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики.

Крім того на стартовій сторінці МЗС кількома мовами можна побачити повідомлення про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі у мережі.

знімок екрану

Дослівно: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

Також не працює сайт "Дії", проте проблем із роботою застосунку "Дія" немає.

Українська правда