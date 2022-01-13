Порошенко уберіг майно від арешту, вчасно переписавши бізнес на сина – ЗМІ

фото: європейська солідарність

П’ятий президент Петро Порошенко переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина, що фактично може дозволити уникнути арешту цих активів.

Джерело: розслідування "Слідства.Інфо" "ПоROSHENчик".

Деталі: Журналісти зазначають, що серед майна Порошенка, яке суд арештував 6 січня в рамках вугільної справи, немає кондитерської корпорації Roshen. Цю інформацію "Слідству.Інфо" підтвердив прокурор Офісу генпрокурора Юрій Бєлкин.

Журналісти з’ясували, що ключовими бізнес-активами експрезидента зараз володіє його старший син Олексій. Ідеться про близько п’ять десятків компаній, значна частина яких прямо пов’язана з корпорацією Roshen. На Порошенка-молодшого також переписали й аграрний бізнес, який належав колишньому президентові.

Для довідки: 36-річний Олексій Порошенко до осені 2019 року був народним депутатом від партії свого батька. Згідно з деклараціями Порошенка-молодшого, на момент депутатства він не володів жодною фірмою. Але вже за кілька місяців став власником корпорації Roshen, включно з українськими та іноземними компаніями.

Журналісти зазначають, що це сталося саме тоді, коли українські правоохоронці почали активно цікавитися діяльністю п’ятого президента.

Для довідки: Roshen вважається найціннішим серед активів, які приписують експрезидентові. За словами заступника головреда Forbes Україна Володимира Ланди, їхня редакція оцінює Roshen у понад 1,1 мільярда доларів. Загалом же статки Петра Порошенка разом з Roshen у минулому році Forbes оцінив в 1,6 мільярда доларів.

За словами Ланди, Порошенко передавши бізнес сину, фактично врятував своє майно від арешту.

У пресслужбі Петра Порошенка повідомили, що Олексій Порошенко припинив політичну кар’єру у 2019 році, після чого за рішенням трастового керуючого йому надали усіх прав та повноважень кінцевого бенефіціарного власника "сліпого" трасту.

У пресслужбі додали, що це було пов’язано "виключно з припиненням політичної діяльності Олексія Порошенка та подальшим забезпеченням відділення політичної діяльності Петра Порошенка від бізнесу".

За даними журналістів, особисто Петрові Порошенку нині належить близько десятка компаній, більшість з яких, за відкритими даними Податкової служби, складно назвати успішними.

Найбільшими фінансовими досягненнями серед компаній Порошенка можуть похизуватися "Міжнародний інвестиційний банк" та фітнес-клуб "П’ятий елемент", які за 2020 рік заробили орієнтовно по 7 мільйонів гривень.

Передісторія:

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій.

Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і скоро повернеться в Україну.

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

Українська правда