Канадська провінція Квебек стягуватиме "податок на здоровʼя" із невакцинованих

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Канадська провінція Квебек стягуватиме податок на здоров'я з жителів, які не вакциновані проти COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

Прем'єр-міністр Квебека Франсуа Лего оголосив про таке рішення на тлі того, що провінція борется із спалахом захворюваності - у Квебеку зафіксовано найбільшу кількість смертей від Covid в Канаді.

При цьому, лише близько 12,8% жителів Квебеку не вакциновані, але вони становлять майже третину всіх хворих у лікарнях.

За федеральними даними, трохи більше 85% жителів Квебеку отримали принаймні одну дозу вакцини до 1 січня.

За словами Лего, люди, які не отримали першу дозу вакцини, повинні будуть сплатити "внесок".

Він додав, що розмір податку ще не визначений, але запевнив, що він буде "значним".

"Я думаю, що зараз це питання справедливості для 90% населення, які принесли певні жертви. Я думаю, що ми зобов’язані їм таким заходом", - сказав прем'єр-міністр Квебека.

"У вівторок у Квебеку кількість померлих від Covid досягла 12 028.

Відсоток хворих на Covid в реанімації, які не були вакциновані, становить 45%. Зараз у лікарнях Квебеку перебувають 2742 пацієнти з Covid, у тому числі 244 у відділенні інтенсивної терапії", - пише ВВС.

Видання нагадує, що Квебек - не єдиний регіон у світі, який намагається накласти фінансовий штраф на тих, хто не бажає вакцинуватися.

Починаючи з кінця цього місяця, греки старше 60 років будуть зобов’язані сплачувати 100 євро за кожен місяць, коли вони залишаються невакцинованими.

А Сінгапур зобов’язав пацієнтів з Covid самостійно оплачувати медичні рахунки, якщо вони не вакциновані.

Економічна правда