У 2021 році на пів мільйона більше українців звернулись за лікарняними
Четвер, 13 січня 2022, 12:55
На пів мільйона більше українців звернулись до Фонду соціального страхування за лікарняними за підсумками 2021 року.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазачається, що у 2021 році за лікарняними від ФССУ звернулись понад 3 млн працюючих
Загалом у минулому році Фонд прийняв на оплату лікарняні, видані понад трьом мільйонам працівників – на 22,7% більше, ніж упродовж 2020 року.
Нагадаємо:
Верховна Рада прийняла закон, який поширює дію закону "Про запобігання корупції", зокрема, на членів правління Фонду соцстрахування, Пенсійного фонду та наглядової ради Пенсійного фонду (законопроєкт 5881-1).
Економічна правда
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