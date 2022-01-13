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У 2021 році на пів мільйона більше українців звернулись за лікарняними

Четвер, 13 січня 2022, 12:55
 
фото: моз

На пів мільйона більше українців звернулись до Фонду соціального страхування за лікарняними за підсумками 2021 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазачається, що у 2021 році за лікарняними від ФССУ звернулись понад 3 млн працюючих

Загалом у минулому році Фонд прийняв на оплату лікарняні, видані понад трьом мільйонам працівників – на 22,7% більше, ніж упродовж 2020 року.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла закон, який поширює дію закону "Про запобігання корупції", зокрема, на членів правління Фонду соцстрахування, Пенсійного фонду та наглядової ради Пенсійного фонду (законопроєкт 5881-1).

Економічна правда

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