У 2021 році на пів мільйона більше українців звернулись за лікарняними

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На пів мільйона більше українців звернулись до Фонду соціального страхування за лікарняними за підсумками 2021 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазачається, що у 2021 році за лікарняними від ФССУ звернулись понад 3 млн працюючих

Загалом у минулому році Фонд прийняв на оплату лікарняні, видані понад трьом мільйонам працівників – на 22,7% більше, ніж упродовж 2020 року.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла закон, який поширює дію закону "Про запобігання корупції", зокрема, на членів правління Фонду соцстрахування, Пенсійного фонду та наглядової ради Пенсійного фонду (законопроєкт 5881-1).

Економічна правда