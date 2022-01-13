Платформа LEX надає юристам доступ до світових напрацювань у сфері Legal tech

директор ActiveLex Володимир Іванов

Інформаційно-аналітична платформа для юристів LEX, розроблена міжнародною корпорацією Wolters Kluwer, враховує та імплементує усі сучасні тенденції у сфері Legal tech.

Про це директор компанії ActiveLex Володимир Іванов розповів в інтерв'ю НВ.

За його словами, компанія ActiveLex хотіла об'єднати передові західні технології, вітчизняний контент, багаторічний досвід українських та польських видавців юридичної літератури та розробників програмного забезпечення.

"Спочатку ми вирішили не створювати платформу з нуля, а взяти за основу сучасну розробку, якій довіряють сотні тисяч користувачів. Таким чином, вибір припав на міжнародну платформу LEX корпорації Wolters Kluwer", - пояснив Володимир Іванов.

Wolters Kluwer - це не тільки найбільше видавництво літератури для професіоналів зі 185-річною історією, але й компанія-лідер на світовому ринку онлайн-рішень для фахівців з різних галузей із річною виручкою близько 5 млрд євро.

У компанії майже 20 тис. співробітників, які успішно працюють на ринках 180 країн.

"Ми спираємося на досвід не тільки наших розробників та спеціалістів, але й досвід команд, які працюють сьогодні по всьому світу в рамках Wolters Kluwer. Це гарантія того, що продукт змінюється дуже швидко, всі сучасні тенденції враховуються та імплементуються у ньому дуже швидко", - наголосив Володимир Іванов.

Він додав, що LEX виходить за межі звичних для українських користувачів продуктів для юристів.

Тобто вона пропонує не лише "стандартні" функції пошуку нормативно-правових актів, судових рішень, практик Верховного Суду, а й низку додаткових "фішок".

"У нас є багато додаткових, корисних для юриста "фішок". Наприклад, графічно візуалізовані процедури. Це інтерактивні схеми, де представлені покрокові рішення сотень юридичних кейсів", - розповів директор ActiveLex.

Також у системі є розділи з відповідями на широкий спектр питань з юридичної практики, коментарі авторитетних юристів, калькулятори для розрахунку різних зборів, шаблони документів, новини.

При цьому, команда ActiveLex постійно підтримує зворотний зв'язок із клієнтами, реагує на їхні пропозиції та побажання максимально оперативно.

"Клієнти допомагають нам оптимізувати систему. Наприклад, категоризація судових рішень, що кардинально покращила пошук потрібної судової практики в LEX — це просто чудовий приклад того, як можна оперативно та ефективно підвищити якість програмного продукту, прислухаючись до думки користувачів системи", - наголосив він.

Також ActiveLex аналізує та готує запуск в Україні інших продуктів Wolters Kluwer, які вже використовуються за кордоном.

Наприклад, LEX Hub, який передбачає консолідацію зусиль розробників, IT-фахівців та користувачів для спільного створення та використання інновацій.

"Ми в захваті від цієї ідеї, стежимо за її успішною реалізацією та готуємось запроваджувати цей успішний досвід в Україні", - розповів Володимир Іванов.

Довідка: Компанія ActiveLex працює у сфері Legal tech з 2017 року. Вона ексклюзивно представляє на українському ринку інформаційно-аналітичну платформу для юристів LEX, розроблену міжнародною корпорацією Wolters Kluwer – світовим лідером на ринку онлайн-рішень для фахівців, який представлений у 120 країнах світу.