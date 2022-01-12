Sony продовжить випуск приставок PlayStation 4 через дефіцит PS5
Sony Group Corp. продовжить виробляти консолі PlayStation 4 протягом 2022 року на тлі дефіциту PlayStation 5, який стався через проблеми з поставками мікросхем.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Японський конгломерат, чия флагманська консоль PS5 була в дефіциті з моменту її дебюту в листопаді 2020 року, повідомив партнерам, що продовжить виробляти PS4 протягом цього року", - пише агентство з посиланям на джерела, знайомі з ситуацією.
"Хоча Sony офіційно ніколи не оголошувала, коли припинить випуск PS4, раніше вона планувала припинити збірку наприкінці 2021 року", - додає джерело.
Зазначається, що цього року Sony випустить ще щонайменше мільйон приставок PlayStation 4 - старіша модель використовує простіші мікросхеми.
"Збільшення виробничих замовлень шляхом додавання дешевшої у виробництві PS4 також дасть Sony більше свободи для переговорів з партнерами-виробниками щодо вигідніших угод", - пише також Bloomberg.
Представник Sony підтвердив, що виробництво PS4 продовжиться цього року, і сказав, що компанія не планувала припиняти виробництво консолі.
"Це одна з найбільш продаваних консолей в історії, і завжди існує перехрещення між поколіннями", - заявили в компанії.
Bloomberg нагадує, що амбіції Sony щодо PlayStation 5 полягали в тому, щоб зробити швидкий перехід на новітнє обладнання.
Проте пандемія коронавірусу сповільнила розробку програмного забезпечення в ігровій індустрії, а також викликала сплеск попиту на програмне забезпечення, через що навіть найосновніші компоненти стали дефіцитними.
Читайте також: Світовий дефіцит мікрочипів у розпалі: як зростуть ціни на техніку та авто
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua