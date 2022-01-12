Sony продовжить випуск приставок PlayStation 4 через дефіцит PS5

getty images

Sony Group Corp. продовжить виробляти консолі PlayStation 4 протягом 2022 року на тлі дефіциту PlayStation 5, який стався через проблеми з поставками мікросхем.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Японський конгломерат, чия флагманська консоль PS5 була в дефіциті з моменту її дебюту в листопаді 2020 року, повідомив партнерам, що продовжить виробляти PS4 протягом цього року", - пише агентство з посиланям на джерела, знайомі з ситуацією.

"Хоча Sony офіційно ніколи не оголошувала, коли припинить випуск PS4, раніше вона планувала припинити збірку наприкінці 2021 року", - додає джерело.

Зазначається, що цього року Sony випустить ще щонайменше мільйон приставок PlayStation 4 - старіша модель використовує простіші мікросхеми.

"Збільшення виробничих замовлень шляхом додавання дешевшої у виробництві PS4 також дасть Sony більше свободи для переговорів з партнерами-виробниками щодо вигідніших угод", - пише також Bloomberg.

Представник Sony підтвердив, що виробництво PS4 продовжиться цього року, і сказав, що компанія не планувала припиняти виробництво консолі.

"Це одна з найбільш продаваних консолей в історії, і завжди існує перехрещення між поколіннями", - заявили в компанії.

Bloomberg нагадує, що амбіції Sony щодо PlayStation 5 полягали в тому, щоб зробити швидкий перехід на новітнє обладнання.

Проте пандемія коронавірусу сповільнила розробку програмного забезпечення в ігровій індустрії, а також викликала сплеск попиту на програмне забезпечення, через що навіть найосновніші компоненти стали дефіцитними.

Читайте також: Світовий дефіцит мікрочипів у розпалі: як зростуть ціни на техніку та авто

Економічна правда