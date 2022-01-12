У Нацбанку пояснили рівень інфляції у 2021 році

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У Нацбанку назвали причини сповільнення річної інфляції в грудні до 10% (з 10,3% у листопаді) і зростання споживчих цін за місяць на 0,6%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У Нацбанку нагадали, що у 2021 році інфляція очікувано перебувала вище цільового діапазону 5% ± 1 в. п., визначеного основними засадами грошово-кредитної політики, але відхилилася від нього суттєвіше, ніж прогнозувалося.

"Фактична споживча інфляція в грудні 2021 року залишалася вищою за прогноз, опублікований в жовтневому Інфляційному звіті.

Це насамперед зумовлювалося посиленням впливу вторинних ефектів від подорожчання енергоносіїв та інших виробничих витрат на широкий спектр товарів та послуг. Крім того, стрімкіше сповільнення інфляції наприкінці року стримувало посилення військової напруги на кордонах із Росією, що негативно вплинуло на очікування населення, бізнесу та інвесторів", - заявили в НБУ.

Там додали, що пришвидшення інфляції у 2021 році було загальносвітовою тенденцією, зумовленою насамперед швидким відновленням економічної активності після коронакризи на тлі порушень ланцюгів постачання, пов'язаних із карантинними обмеженнями.

"Це, зокрема, призвело до подорожчання енергоносіїв, сировини та комплектуючих. Додатковий тиск на ціни також зумовлювало посилення заходів боротьби з викидами шкідливих речовин.

Відповідні глобальні чинники впливали й на пришвидшення інфляції в Україні", - додали в регуляторі.

У НБУ підкреслили, що інфляцію в Україні підживлювали й внутрішні чинники.

Серед них – стійкий споживчий попит, який підтримували зростання доходів населення та поліпшення споживчих настроїв, а також збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці.

"Незважаючи на це, пік інфляції в Україні пройдено у вересні 2021 року – з жовтня вона поступово сповільнюється.

Зниженню темпів зростання споживчих цін сприяло зміцнення гривні впродовж більшої частини року, рекордні врожаї, послаблення цінового тиску на окремих світових товарних ринках, адміністративні обмеження тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та посилення монетарної політики Національного банку", - йдеться у позиції НБУ.

НБУ додає, що після проходження піку восени 2021 року інфляція повернулася до траєкторії зниження, яке відбувається повільніше, ніж очікувалося.

У Нацбанку заявили, що продовжуватимуть дотримуватися режиму інфляційного таргетування та застосовуватиме монетарні інструменти для досягнення середньострокової інфляційної цілі на рівні 5%.

Нагадаємо:

За 2021 рік ціни в Україні зросли на 10%, найбільше – на газ та електроенергію, а також на продукти харчування.

Економічна правда