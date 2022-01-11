ЄС заблокує злиття двох найбільших суднобудівників через енергокризу – FT

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ЄС заблокує злиття двох найбільших у світі південнокорейських суднобудівних компаній Hyundai Heavy Industries і Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering вартістю 2 млрд дол.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що у Брюсселі стурбовані домінуванням на ринку СПГ (скрапленого природного газу), оскільки ціни на енергоносії в Європі зростають.

"Представники ЄС з питань конкуренції готуються заблокувати злиття двох найбільших світових суднобудівників у Південній Кореї вартістю 2 мільярди доларів, уперше з 2019 року Брюссель вирішив накласти вето.

Джерела повідомили Financial Times, що запропоноване злиття між Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering і Hyundai Heavy Industries буде припинене як антиконкурентне. Рішення, ймовірно, буде оголошено цього тижня", - пише видання.

Європейська комісія відмовилася від коментарів.

"В ЄС прийняли таке рішення, оскільки ціни на енергоносії в Європі зросли цієї зими, а витрати на транспортування скрапленого газу в Азії зросли до рекордного рівня - понад 300 000 доларів США на день через зростаючий світовий попит.

Дві південнокорейські компанії домінують на ринку виробництва суден, які перевозять СПГ. Блокування злиття допоможе захистити європейських споживачів від сплати вищих цін за СПГ", - пише FT із посиланням на джерела.

За даними компанії Clarksons Research, 2 компанії разом контролюють 60% світового ринку морських вантажоперевезень.

Hyundai Heavy заявив, що ЄС має беззастережно схвалити злиття. "Неможливо оцінити домінування на ринку лише за часткою на ринку суднобудування, а структура ринку ускладнює монополізацію певної компанії", - зазначають у компанії.

У Daewoo Shipbuilding відмовилися від коментарів.

Економічна правда