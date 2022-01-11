Кувейт готується до світу після нафти – інвестуватиме лише у "сталі" активи

Вежі Кувейту getty images

Кувейт, що завдячує своїм багатством видобутку нафти, інвестуватиме лише у сталі активи згідно ESG-принципів.

Про це повідомляє Bloomberg.

А саме, Кувейтська інвестиційна адміністрація встановила собі за мету перевести весь свій портфель на активи згідно екологічних, соціальних та управлінських принципів. КІА управляє активами у 700 млрд доларів у вигляді найстаршого та третього найбільшого суверенного фонду світу.

Таке багатстство країна здобула завдяки експорту нафти – промисловості, що найбільше забруднює планету. Галузь наповнює бюджет Кувейту на близько 90%

Тепер країна поступово готується до світу, у якому нафта вже не гратиме таку роль, як сьогодні. Та на відміну від країн-сусідів, що також є чільними експортерами нафти, Кувейт не встановив цілі з досягнення вуглецевої нейтральності.

Зазначається, що КІА наразі зосереджується на екологічній складовій ESG у процесі переходу. Оновлений портфель активів може містити компанії, що адаптували свої довгострокові фінансові ризики до проблем глобального потепління та виснаження ресурсів.

За даними видання, на сьогодні принципам ESG відповідає близько двох третин портфелю фонду.

KIA має частки в портах, аеропортах та системах розподілу електроенергії у всьому світі. Адміністрація керує Фондом майбутніх поколінь, який повинен зменшувати залежність країни від нафтових інвестицій, а також Загальним резервним фондом – основним джерелом бюджетного фінансування уряду.

Економічна правда